Vermietung von Gewerbeimmobilien Leerstand bei Büros nimmt zu

In den sieben deutschen Großstädten verschärft sich die Situation für Büroimmobilien. Grund: Unternehmen sind verunsichert – aber nicht nur das.

Die Vermietung von Büroflächen wird schwieriger. Zwischen Ende 2021 und Ende 2022 ist deren Leerstandquote in den sieben größten deutschen Städten von 4,6 auf 5,2 Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Immobiliendienstleisters Colliers. Viele Unternehmen seien aufgrund der schwächelnden Konjunktur zurückhaltend bei der längerfristigen Anmietung von Büros, gleichzeitig würden derzeit besonders viele Bürogebäude fertiggestellt. Der Leerstand werde in den kommenden Jahren weiter zunehmen, prognostiziert Colliers, vor allem in Randlagen und älteren Gebäuden.

