Wärmewende in Großstädten Welches grüne Potenzial in Fernwärme steckt

Neben der Installation von Wärmepumpen treibt die Politik den Ausbau der Fernwärme voran. Die Fernwärme-Anbieter sind daher dabei, ihre Netze zu vergrößern und auf erneuerbare Energien umzustellen.

Das Vattenfall-Heizkraftwerk in Berlin-Lichterfelde versorgt rund 100.000 Haushalte mit Fernwärme. Es läuft auf Erdgasbasis. (Foto: Kay Nietfeld/dpa) Heizkraftwerk

Seitdem sich die Preise für Gas und Heizöl mehr als verdoppelt haben, wollen viele Immobilienbesitzer ihre Heizung möglichst schnell umrüsten – hin zu erneuerbaren Energien. In Mehrfamilienhäusern in Großstädten ist das nicht immer einfach: Luftwärmepumpen sind eher ungeeignet; für erdgekoppelte Systeme braucht es Fläche, die ein Innenhof nicht unbedingt hat. Mit Solarthermie allein lässt sich in Deutschland kein Haus versorgen. In Frage kommt noch eine Biomasseheizung – wenn Holzbrennstoff ausreichend gelagert werden kann und es jemanden gibt, der die Asche regelmäßig entsorgt. Scheidet auch Biomasse aus, bleibt eine Option: Fernwärme.

Welche Vorteile hat Fernwärme?

