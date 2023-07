Wärmewende Verfassungsgericht stoppt Verabschiedung des Heizungsgesetzes

Klagen von Verbänden und Opposition haben das Gesetzesvorhaben ausgebremst. Die Ampelkoalition nimmt nun den September in den Blick.

Nach langem Streit sollte es ganz schnell gehen mit dem Gebäudeenergiegesetz: Am vergangenen Freitag war die final abgestimmte Fassung des Gesetzesvorhabens fertig. Schon am Montag mussten sich Sachverständige in einer Anhörung zum 168 Seiten starken Entwurf äußern. Am heutigen Freitag sollte der Bundestag diesen dann beraten und beschließen.

