Wohnatlas der Postbank Der Immobilienboom endet

Im vergangenen Jahr sind erstmals nach vielen Jahren die Preise für Wohneigentum in vielen Regionen gefallen, wie eine Untersuchung von 400 Landkreisen und Städten zeigt.

„Die Phase, in der Preise für Eigentumswohnungen in ungeahnte Höhen kletterten, ist vorerst vorbei“, kommentiert Achim Kuhn, Leiter Kunden- und Produktmanagement bei der Postbank, den aktuellen Wohnatlas des Geldinstituts. Experten und Expertinnen des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) haben dafür die Immobilienpreisentwicklung in 400 deutschen Landkreisen und Städten untersucht.

