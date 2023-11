Wohnimmobilien In Deutschland sinken die Kaufpreise am stärksten

Im europäischen Vergleich gestalten sich die Kaufpreise für Wohnimmobilien sehr unterschiedlich. Deutschland verzeichnet im dritten Quartal den deutlichsten Rückgang.

Die Angebotspreise für deutsche Wohnimmobilien sind im dritten Quartal 2023 um sechs Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesunken. Das ist der deutlichste Rückgang im Vergleich mit sechs europäischen Ländern, zeigt der aktuelle AVIV Housing Market Report. So fiel das Minus in Luxemburg mit 3,5 Prozent und in Frankreich mit 0,6 Prozent deutlich geringer aus als in Deutschland. Dagegen sind die angebotenen Kaufpreise in Italien (0,9 Prozent), Belgien (2,9 Prozent), Portugal (5,6 Prozent) und Spanien (7,2 Prozent) zum Teil deutlich gestiegen.

