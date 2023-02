Wohntrends 2040 Mieter möchten sparsamer, nachhaltiger und digitaler wohnen

Wegen höherer Ausgaben haben sich Mieter einer Studie zufolge mehr Sparsamkeit auferlegt. Doch in einem Punkt wollen sie nicht verzichten.

Die Mieterinnen und Mieter in Deutschland blicken bescheidener in die Zukunft. Angesichts hoher Energiepreise und Lebenshaltungskosten möchten sie künftig sparsamer und nachhaltiger wohnen. So lautet zumindest ein Ergebnis der Studie „Wohntrends 2040“, die der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW vorgelegt hat.

Auf eine moderne Wohnungsausstattung würden die Haushalte künftig aus Kostengründen wohl eher verzichten. Eine Ausnahme stellt die schnelle Internetverbindung dar. Sie gehört für 63 Prozent der mehr als 2200 Befragten zum Standard. Die Umfrage zeigt zudem, dass digitale Technik im Gebäude für Mieter wichtiger wird.

