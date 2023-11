Wohnung als Kapitalanlage So vermeiden Vermieter schon vorab Streit mit ihren Mietern

Vermieter sollten bei der Auswahl ihrer Mieter besonders achtsam sein. So lassen sich spätere Auseinandersetzungen vermeiden.

Schon wieder bleibt die Miete aus. Eigentlich sollte die Zweizimmerwohnung die Rente sichern. Doch das Pärchen in 2c zahlt schon seit Monaten nicht mehr und reagiert auch nicht auf Anwaltsschreiben. Bis zur gerichtlich angeordneten Räumung ist es aber noch ein weiter Weg. Ausbleibende Mietzahlungen wie in diesem Beispiel sind eines der größten Probleme für private Vermieter. Rund zwei Prozent aller Mieter in Deutschland hatten nach Zahlen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2022 Mietschulden.

Für Vermieter kann das eine große Belastung sein, besonders dann, wenn sie die Mieteinnahmen bei der Finanzierung ihrer Immobilie oder als Altersvorsorge fest eingeplant haben. Doch es gibt Möglichkeiten, verlässliche Mieter zu finden und das Risiko von ausbleibenden Mietzahlungen zu verhindern. „Der Schlüssel zum Erfolg ist Prävention“, sagt Oliver Huyskens, Rechtsanwalt für Bau-, Miet- und Wohneigentumsrecht. „Vermieter mit wenigen Immobilien sollten wachsam sein. Das gilt besonders für die Mieterauswahl.“

Wie findet man gute Mieter?

Huyskens empfiehlt vor allem zwei Schritte. Der erste: Gehaltsbescheinigungen prüfen. Vermieter sollten sich von Interessenten die drei letzten Abrechnungen zeigen lassen. Die wichtigste Frage dabei ist: Passt das Gehalt zur Miete? Die Miete sollte nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen. In Großstädten nimmt sie aber oft einen größeren Anteil ein.

Zweitens empfiehlt Huyskens, Kontakt zum Vorvermieter aufzunehmen. Sogenannte Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen sind in einigen Städten bereits Standard. Diesen Bescheid können angehende Vermieter anfordern. Anwalt Huyskens empfiehlt zudem, persönlich Kontakt zum aktuellen Vermieter aufzunehmen. So lassen sich Fragen klären wie: In welchem Zustand wurde die Wohnung hinterlassen? War das Mietverhältnis schwierig? Gab es regelmäßig Partys oder Stress mit Nachbarn? Dem muss der Mietinteressent allerdings zustimmen.

Wer noch einen Schritt weitergehen will, kann den Mieter zusätzlich um Einsicht in den aktuellen Mietvertrag bitten. Daraus lassen sich mehrere Rückschlüsse ziehen, sagt Huyskens: „Vermieter sehen darin, auf welche Vereinbarungen sich der Interessent eingelassen hat, wie hoch seine bisherige Miete war und vor allem, dass das angegebene Mietverhältnis wirklich bestanden hat.“ Denn: Im schlimmsten Fall können Wohnungsinteressenten beim Thema Vorvermieter lügen, Bescheinigungen zur Schuldenfreiheit fälschen oder etwa die Telefonnummer eines Freundes angeben, der sich dann als ehemaliger Vermieter ausgibt.

Aktuelle Vertragsformulare nutzen

Zudem gilt es, zur Rechtsprechung auf dem Laufenden zu bleiben. „Viele Privatvermieter sind älter und nicht besonders fit bei rechtlichen Themen“, sagt Gerold Happ, Mitglied der Bundesgeschäftsführung des Verbands Haus & Grund, der täglich mit den Sorgen privater Kleinvermieter zu tun hat. Wenn Vermieter nur alle zehn Jahre einen neuen Mieter suchen, hat sich in der Zwischenzeit rechtlich einiges getan. Der Wissensstand ist aber oft der gleiche geblieben.

Ein weiterer großer Fehler: alte Verträge oder Musterformulare nutzen. Die sind dann weder auf die spezielle Wohnung zugeschnitten, noch sind alle Regelungen darin gültig. Zum Beispiel hat sich im Bereich Schönheitsreparaturen in den vergangenen Jahren viel getan. Früher konnten Wohnungsbesitzer ihre Mieter noch relativ einfach dazu verpflichten, bei Auszug die Wohnung komplett weiß zu streichen. Das geht heute nicht mehr so leicht. Happs Tipp lautet deswegen: Die Wohnung immer frisch renoviert an den Mieter übergeben. „Nur dann ist es überhaupt noch möglich, die Schönheitsreparaturen auf die Mieter zu übertragen.“ Von anderen Vereinbarungen zu Renovierungen rät Happ ab.

Schwierige Themen ansprechen

Um möglichst wenig Diskussion am Auszugstag zu haben, empfiehlt Anwalt Huyskens ein besonders ausführliches Übergabeprotokoll. Je genauer darin der Zustand der Wohnung bei der Übergabe an den Mieter festgehalten ist, desto besser. Beschädigungen sollten stets schriftlich und per Foto dokumentiert werden – und zwar alles, von der gesprungenen oder durchbohrten Fliese bis zum Fenster, durch das es zieht. „Vermieter können auch Angaben ergänzen wie: Die Wohnung heizt sich im Sommer auf, da die Dämmung erneuert werden muss“, sagt Huyskens. Das Übergabeprotokoll müssen schlussendlich beide Parteien unterzeichnen.

Vorbeugen statt bereuen

Aber was ist, wenn man Opfer von Mietnomaden wird, also von Menschen, die keine Miete zahlen und trotzdem möglichst lange in der Wohnung bleiben? „Da hilft nur noch der Rechtsweg“, sagt Huyskens. „Erfahrungsgemäß dauert es zehn bis 15 Monate, solche Mieter aus der Wohnung zu klagen.“ Auch wenn diese Fälle nicht besonders häufig vorkommen – betroffene Vermieter brauchen für diese Zeit ein dickes finanzielles Polster. „Ist man solche Mieter endlich los, sieht die Wohnung meist richtig schlimm aus“, sagt Huyskens.

In vielen Fällen können Vermieter Mieter mit bösen Absichten allerdings schon vor der Unterzeichnung des Mietvertrags entlarven. „Mietnomaden argumentieren mit plötzlicher Not oder Missverständnissen, wenn die Zahlung ausbleibt“, sagt Huyskens. Häufig kämen dann Fragen wie: „Ich muss leider früher raus aus meiner alten Wohnung, können wir die Schlüsselübergabe vorziehen?“ Der Tipp des Anwalts: bei solchen Formulierungen vorsichtig sein. Natürlich können Notsituationen tatsächlich eintreten. Aber ist der Schlüssel zur Wohnung erst einmal aus der Hand, können Vermieter nur noch wenig machen. Prävention ist eben alles.