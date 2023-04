Wohnungsbau Die Situation spitzt sich weiter zu

Die Zahl der Stornierungen im Wohnungsbau steigt, die der genehmigten Neubauten sinkt. Ein Verbändebündnis befürchtet einen Abbau von Kapazitäten.

Ein gutes Viertel der Bauunternehmen meldete im März einen Auftragsmangel. (Foto: dpa) Wohnungsbau

Die Folgen der gestiegenen Zinsen und Kosten für neu gebaute Wohnungen bekommen immer mehr Firmen zu spüren. So nahm die Zahl der Stornierungen im Wohnungsbau weiter zu, hat das Münchener ifo-Institut in einer Umfrage ermittelt. Ein Bündnis aus Verbänden der Bau- und Immobilienwirtschaft sieht den Wohnungsmarkt bereits am Kipppunkt.

