Wohnungsbau ZDB: Baufirmen werden auch 2024 deutlich weniger Umsatz machen

Breits in diesem Jahr hat der Wohnungsbau einen kräftigen Umsatzrückgang erlitten. Die Prognose für das kommende Jahr bringt keinen Lichtblick.

Der Wohnungsbau bleibt das Sorgenkind der deutschen Bauwirtschaft: Nach einem Umsatzrückgang von real elf Prozent in diesem Jahr rechnet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) 2024 noch einmal mit einem satten Minus von 13 Prozent. Für die gesamte Branche fällt die Prognose des Verbands nicht ganz so negativ aus: Dem Umsatzrückgang von 5,3 Prozent in diesem Jahr soll ein Minus von nur noch drei Prozent im kommenden Jahr folgen.