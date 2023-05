Wohnungskrise Deutlich weniger Baugenehmigungen

Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Der Rückgang an Baugenehmigungen hat sich zuletzt beschleunigt. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe warnt vor einer Bruchlandung.

Die Baukrise hält an. Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist so stark gesunken wie seit 16 Jahren nicht mehr. Im März dieses Jahres seien 24.500 Wohnungen genehmigt worden, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren 29,6 Prozent oder 10.300 Baugenehmigungen weniger als im März 2022.

Dass der Wohnungsbau unter den gestiegenen Zinsen und hohen Kosten leidet, zeigt sich schon länger. Seit Mai 2022 sinkt die Zahl der Baugenehmigungen kontinuierlich. Von Oktober an betrug der Rückgang jeweils mehr als zehn Prozent, seit Januar 2023 sogar mehr als 20 Prozent.

