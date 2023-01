Wohnungsmärkte Angebotsmieten steigen, Dynamik bei Kaufpreisen lässt nach

Lange Zeit sind Kaufpreise deutlicher gestiegen als Mieten. Im vergangenem Jahr trat jedoch ein Trendwende ein, wie eine Untersuchung zeigt.

2022 sind die Angebotsmieten für Neubau- und Bestandswohnungen in vielen Städten deutlich stärker gestiegen als die inserierten Kaufpreise. So verteuerten sich in den acht Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart die Mieten im zweiten Halbjahr 2022 im Schnitt (Median) um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Kaufpreise sind im gleichen Zeitraum nur um 1,6 Prozent gestiegen. Gegenüber den ersten sechs Monaten 2022 gaben sie in der zweiten Jahreshälfte sogar um 3,1 Prozent nach. Das hat eine Analyse des Beratungshauses JLL ergeben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen