Wohnungsmangel Mietpreise für Studentenwohnungen steigen kräftig

Für Studierende wird Wohnen zum zweiten Mal in Folge teurer. Die günstigsten Wohnungen gibt es laut einer aktuellen Studie in Ostdeutschland.

Das sinkende Wohnungsangebot bei gleichzeitig steigender Nachfrage schlägt sich auch auf die Preise für Studentenwohnungen nieder. Im Schnitt müssen Studenten 6,2 Prozent mehr für eine 30-Quadratmeter-Wohnung oder ein WG-Zimmer bezahlen als im vergangenen Jahr. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die das Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Finanzdienstleisters MLP die Mietpreisentwicklung seit Mitte 2022 an 38 Hochschulstandorten ausgewertet hat. Zum zweiten Mal in Folge stiegen die Preise in allen untersuchten Städten.

