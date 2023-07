Wohnungsmangel Studie: Umnutzung von Büros bietet Potenzial für 20.000 Wohnungen

Die Umwandlung von Büros in Wohnraum könnte die Wohnungsnot etwas lindern – und ist einer aktuellen Studie zufolge deutlich günstiger als der Neubau.

„Die Situation ist an Dramatik nicht zu überbieten.“ So begann der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, am Montag in Berlin seine Analyse zur Situation des Wohnungsbaus in Deutschland. Der Verband rechnet damit, dass in diesem Jahr 242.000 Wohnungen fertiggestellt werden, rund 50.000 weniger als 2022. Im Jahr 2024 sollen es nur noch 214.000 neue Wohnungen sein.

