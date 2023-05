Wohnungsmarkt Mit dem Algorithmus zum Immobilientausch

Das Portal Immowexler möchte Immobilieneigentümer mit Hilfe eines ausgefeilten Algorithmus für einen Wohnungstausch zusammenbringen.

Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt ist angespannt. Wer eine größere Bleibe sucht, findet kaum etwas Bezahlbares. (Foto: Annette Riedl/dpa) Berlin

„Es gibt viele Menschen über 60 Jahre, die in großen Häusern und Wohnungen leben und sich eigentlich verkleinern möchten, wenn die Kinder ausgezogen sind“, sagt die Juristin Lydia Gref. Gemeinsam mit der Immobilienexpertin Julia Niepold und dem KI-Experten Lars Ludwig hat sie ein Unternehmen gegründet, das in solchen Fällen einen Wohnungstausch vereinfacht.

Das Thema Wohnungstausch gewinnt angesichts der angespannten Lage am Wohnungsmarkt an Bedeutung. Erst kürzlich sorgten etwa der Immobilienwissenschaftler Steffen Sebastian und einige seiner Kollegen mit der These für Schlagzeilen, dass es keine neuen Wohnungen brauche, sondern die vorhandenen nur besser verteilt werden müssten.

Beste Tauschkombination

