Wohnungsmarkt Nachfrage nach kleinen Wohnungen lässt Mieten steigen

Miniwohnungen sind vor allem in den teuren Groß- und Unistädten stark gefragt. Denn weniger Fläche bedeutet auch eine geringere Miete. Günstig sind die Einheiten trotzdem nicht.

In diesen Wochen verschärft sich die Lage am Wohnungsmarkt vor allem in den beliebten Universitätsstädten noch einmal. Kurz vor dem Start des Wintersemesters Anfang Oktober suchen dort Erstsemester ein Apartment oder eine kleine Wohnung. Allerdings dürfte sich bei vielen schnell Ernüchterung einstellen: Günstige Miniwohnungen sind auf dem freien Markt schwer zu finden.

