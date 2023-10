Wohnungsmarkt Wie Verbraucher ihre Immobilie finanzieren

Für Mieter ist der Immobilienkauf ein finanzieller Kraftakt. Die Landesbausparkassen haben untersucht, wie Verbraucher den Kauf trotz hoher Kosten stemmen.

Der Preisverfall von Mehrfamilienhäusern scheint erst einmal gestoppt. (Fotos: Getty Images; Montage: Handelsblatt) Immobilien-Blick

Deutschland ist ein Mieterland. Die Wohneigentumsquote – also der Anteil an Haushalten, die in den eigenen vier Wänden wohnen – liegt hierzulande nach Zahlen des Statistischen Bundesamts nur bei knapp über 42 Prozent. Diese Quote möchte die Bundesregierung erhöhen und hat darum die Förderkonditionen des Programms Wohneigentum für Familien verändert. Seit Anfang dieser Woche gelten zum Beispiel höhere Einkommensgrenzen.

Die Landesbausparkassen untersuchen jährlich den Wohnungsmarkt und geben damit einen Überblick zur Marktlage im Neubau und Bestand für 995 Städte und Gemeinden. Die diesjährigen Ergebnisse dazu hat die Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen im Immobilienpreisspiegel 2023 online und als Broschüre veröffentlicht.

