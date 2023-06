ZDB-Präsident Reinhard Quast tritt zurück

Quast legt das Amt des Präsidenten nach fast fünf Jahren nieder. Über die Nachfolge soll im Sommer entschieden werden.

Nach fast fünfjähriger Amtszeit ist Reinhard Quast als Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB) zurückgetreten. Quast habe den ZDB sicher durch die Coronapandemie und die Herausforderungen des Kriegs in der Ukraine geführt, teilte der Verband am vergangenen Mittwoch mit. Nun habe er mit dem Präsidium entschieden, dass es mit Blick auf die langfristige Ausrichtung des ZDB Zeit für einen Wechsel an der Spitze sei.

