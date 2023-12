Zusätzlicher Wohnraum Diese Fallstricke gibt es beim Dachgeschossausbau

Der Aufwand für einen Dachgeschossausbau, etwa für die Dämmung und den Anschluss an die Strom- und Wasserversorgung, ist für Laien schwer abzuschätzen.

Wer in den großen Städten ein neues Zuhause sucht, ist schnell frustriert. Freie und vor allem bezahlbare Wohnungen sind Mangelware. In dieser Situation scheint es verlockend, ein bisher nicht genutztes Dachgeschoss in einem Mehrfamilienhaus zu erwerben und diesen „Rohling“ dann selbst zur Wohnung auszubauen – Panoramablick über die Dächer der Stadt inklusive.

Auch die Politik hat erkannt, dass ungenutzte Dachgeschosse Potenzial bieten, in angespannten Wohnungsmärkten ein zusätzliches Angebot zu schaffen und bestenfalls damit ein weiteres Plus bei den Mieten zu verhindern. Bund und Länder haben deshalb Anfang November beschlossen, Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Dachgeschossen zu vereinfachen. Wann aus der Ankündigung konkrete Erleichterungen für Bauherren entstehen, ist bislang allerdings noch unklar. Und: Auch wenn die Dachgeschosse in Anzeigen als „Raumwunder“ oder „Altbaujuwel mit Entwicklungspotenzial“ angepriesen werden – ein Ausbau birgt zahlreiche Fallstricke. Gründliche Planung und fachkundige Hilfe sind deshalb unverzichtbar.

Baurechtliche Vorgaben für den Dachgeschossausbau möglichst früh klären

Am Anfang steht die Bedarfsermittlung: Wie viele Räume mit welcher Wohnfläche sollen entstehen? Welche Merkmale soll das Gebäude erfüllen? Ist eine Dachterrasse gewünscht? Um das dazu passende Haus zu finden, grenzen Bauherren den Suchradius im Idealfall auf eine Kommune ein. Dann gilt für alle Objekte dasselbe Baurecht.

Kommunale Bebauungspläne schreiben die Geschossflächenzahl und damit die maximale Wohnfläche vor. Eine Gestaltungssatzung kann zum Beispiel die Position der Dachflächenfenster reglementieren. Diese Rechtsvorschriften sind für Laien oft schwer verständlich. Ludger Weidemüller, Berater beim Bauherren-Schutzbund Berlin (BSB), empfiehlt deshalb ein frühzeitiges und ausführliches Beratungsgespräch im zuständigen Bauamt. „Dort können Bauherren ihre Pläne besprechen und erfahren, was sie beachten müssen.“

Mit Stichworten wie „Dachrohling“ oder „Ausbau“ sind auf den verschiedenen Portalen infrage kommende Immobilien zu finden. Sinnvoll ist, Objekte mit deutlich mehr Fläche als benötigt zu berücksichtigen, denn: „Die Flächenausnutzung beim Vergleich von Wohnflächen zur Bruttogrundfläche ist im Dachgeschoss mit etwa 65 Prozent erheblich geringer als in Regelgeschossen“, erklärt Soeren Fritz, Architekt aus Berlin. Spätestens wenn eine Immobilie in die engere Wahl kommt, ist es ratsam, die Eigentumsverhältnisse zu hinterfragen. In der Wohnungseigentümergemeinschaft kann die Teilungserklärung bestimmen, dass alle dem Ausbau zustimmen müssen.

Bestandscheck mit einem Experten vor dem Dachausbau

Dann gilt es, die Ausbaumöglichkeiten zu prüfen. Dazu benötigen Kaufwillige möglichst umfangreiche Unterlagen des Eigentümers und fachkundige Begleitung. „In einem Bestandscheck mit einem Sachverständigen, beispielsweise einem Architekten oder einem Berater vom Bauherren Schutzbund oder dem Verband Privater Bauherren, lässt sich klären, was im Objekt umsetzbar ist und wo mit Hindernissen zu rechnen ist“, schlägt Manuela Reibold-Rolinger, Expertin für Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein, vor.

Hilfreich ist, wenn der Anbieter bereits eine Bauvoranfrage gestellt oder eine Baugenehmigung eingeholt hat. Die ist derzeit meist noch erforderlich. „Die Genehmigung gilt dann zwar nur für genau den eingereichten Entwurf. Wenn man davon abweichen will, muss man einen neuen Antrag stellen“, sagt BSB-Berater Weidemüller. Doch die entscheidenden Fragen zum Bau- und Planungsrecht sind dann zum größten Teil geklärt. Zudem gibt es einen Ansprechpartner und einen bereits vorhandenen Vorgang, an den sich anknüpfen lässt.

Bei der gemeinsamen Besichtigung sollte der Experte eine erste Einschätzung zur Statik des Gebäudes treffen. In vielen Fällen reicht die nicht aus, um die Lasten einer Nutzung als Wohnraum zu tragen. Dann muss die Geschossdecke konstruktiv ertüchtigt oder eine neue Deckenkonstruktion über die vorhandene Decke gebaut werden. Das wirkt sich nicht nur auf die Baukosten aus, es reduziert auch die Raumhöhe um mindestens zehn Zentimeter, so Weidemüller.

Der zweite Knackpunkt ist der Zustand des Holzes. Zum einen wurden viele Altbaudachstühle mit Holzschutzmitteln behandelt, die die Gesundheit schädigen und deshalb heute nicht mehr zugelassen sind. Zum anderen können Holzbalken durch Schädlinge in Mitleidenschaft gezogen oder schlimmstenfalls vom Hausschwamm befallen sein. „Größere Schadenbilder lassen sich durch in Augenscheinahme eines Sachverständigen zumindest erahnen, sodass vor dem Kauf eine genauere Begutachtung, gegebenenfalls mit Bauteilöffnungen, empfohlen werden kann“, sagt Architekt Fritz.

Weitere Aspekte der Bestandsaufnahme sind die Qualität der Dacheindeckung, der Aufwand für die Anbindung der Räume an die Wasser-, Wärme- und Stromversorgung des Gebäudes und natürlich der Wärmeschutz. In der Regel ist eine Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung notwendig. Die kostet mindestens zehn bis 20 Zentimeter an allen Schrägen. „Bei einer großen Grundfläche und einer Neigung bis 45 Grad sind solche Volumenverringerungen verkraftbar. Auf einem kleinen Einfamilienhaus mit einem Satteldach kann es schwierig werden“, gibt BSB-Berater Weidemüller zu bedenken.

Sicherheit durch Gutachten und finanziellen Puffer

Wenn soweit alles passt, sollten sich Bauherren in Sachen Statik und Holzzustand absichern. „Interessenten können den Kauf der Immobilie von der Vorprüfung abhängig machen, indem sie einen Notarvertrag mit aufschiebender Wirkung unterzeichnen“, rät Fachanwältin Reibold-Rolinger. Alternativ könne auch der Verkäufer die notwendigen Untersuchungen veranlassen und die Kosten auf den Kaufpreis aufschlagen.

Zum Kaufpreis kommen dann die Sanierungskosten hinzu. Als grobe Faustregel formuliert Soeren Fritz: „Für den Ausbau des Dachgeschossrohlings eines Mehrfamilienhauses in Berlin muss ein Käufer derzeit mit reinen Bruttobaukosten von circa 4500 bis 5000 Euro pro Quadratmeter Brutto-Grundfläche rechnen.“