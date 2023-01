Energiewende Bei den digitalen Stromzählern soll es endlich vorangehen

Intelligente Stromzähler ermöglichen günstigeren Strom für Kunden. Doch die Smart Meter sind noch viel zu wenig in den Haushalten vorhanden. Das soll sich ändern.

Nina C. Zimmermann

Intelligente Stromzähler helfen dabei, den Stromverbrauch in Abhängigkeit von aktuellen Strompreisen zu steuern. (Foto: dpa) Smart Meter in privatem Haushalt

Die Strompreise schwanken im Laufe von 24 Stunden stark – unter anderem, weil die Stromproduktion aus Wind- und Sonnenenergie wechselnde Mengen liefert. In der Nacht zu Mittwoch beispielsweise war Strom im Großhandel extrem billig: Eine Megawattstunde war für einen Cent zu haben. Ein Tesla Model 3 ließe sich mit dieser Strommenge mindestens 13 Mal aufladen. Doch in den Haushalten kommen solche Preise bislang nicht an.

