Freizeitimmobilien So schwer ist der Kauf von Skihütten im Ausland

Immobilien in Feriengebieten sind trotz veränderter Marktlage stark gefragt, die Preise steigen. Ausländische Interessenten müssen hohe Hürden meistern.

In Schweizer Immobilien zu investieren, ist nicht leicht. (Credit: Engel& Völkers) Chalet in St. Moritz:

Viele Normalsterbliche und Anleger lockt zum Start der Skisaison der Gedanke an den Kauf einer Ferienimmobilie in den Alpen. Die Nachfrage nach erstklassigen Wohnimmobilien in Skigebieten ist trotz der Auswirkungen der Pandemie ungebrochen.

Dadurch sind die Immobilien- und Grundstückspreise in Wintersportorten wie Gstaad, St. Moritz, Kitzbühel oder Kaprun im Salzburger Land zuletzt deutlich gestiegen.

