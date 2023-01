Studie zum Wohnungsmangel In Deutschland gibt es einen „neuen Notstand beim Wohnen“

Einer Untersuchung zufolge besteht in Deutschland das größte Wohnungsdefizit seit 20 Jahren. Bei Sozialwohnungen ist die Lage besonders schlecht.

In Deutschland fehlen 700.000 Mietwohnungen. Das ist das größte Wohnungsdefizit seit zwei Jahrzehnten. Zu diesem Ergebnis kommt die vom Pestel Institut und dem schleswig-holsteinischen Bauforschungsinstitut Arge am gestrigen Donnerstag veröffentlichte Studie „Bauen und Wohnen in der Krise“. Für Matthias Günther, Leiter des Pestel Instituts, zeigt das Studienergebnis „einen neuen Notstand beim Wohnen“. Deshalb fordert ein Bündnis eine milliardenschwere staatliche Bau-Offensive.

