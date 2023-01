Verkauf von Neubauwohnungen Diese Vor- und Nachteile hat es, wenn mehrere Makler ein Neubauprojekt vermarkten

Projektentwickler und Bauträger beauftragen häufiger mehrere Makler, um ihre Neubaueinheiten zu vermarkten. Dieses Multi-Agent-Konzept trifft nicht auf uneingeschränkte Gegenliebe bei den Beratungshäusern.

Es ist deutlich schwieriger geworden, Wohnungen zu verkaufen. Deshalb engagieren Projektentwickler häufiger mehrere Makler für ein Neubauprojekt. (Foto: Imago) Verkauf von Neubauwohnungen

In Jahren des Immobilienbooms „war es keine hohe Kunst, Wohnungen zu verkaufen“, sagt Florian Frey, einer der Geschäftsführer von Allmyhomes, einer Vermarktungs- und Vertriebsplattform zum datenbasierten Onlineverkauf von Neubauprojekten. Doch mit dem deutlichen Plus bei Inflation und Hypothekenzinsen sowie dem Anstieg der Bau- und Materialkosten und deshalb anhaltend hohen Immobilienpreisen ist das Interesse der Käufer an Wohneigentum eingebrochen. Das zeigt zum Beispiel eine Auswertung der Wohnungsmarkt-Datenbank Quis: Eine Wohnimmobilie war im September 2022 durchschnittlich 109 Tage auf verschiedenen Portalen inseriert – und damit 22 Tage länger als ein Jahr zuvor. Das ist ein Plus von gut 25 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen