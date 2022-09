Alternative Finanzierung Family Offices sollen die Kapitallücken bei Immobilienprojekten schließen

In der unsicheren Marktlage stehen Projektenwickler vor strengeren Bedingungen klassischer Fremdkapitalgeber. Vor diesem Hintergrund erweitert der Kölner Vermögensverwalter Dereco sein Angebot.

Der Kölner Vermögensverwalter Dereco erweitert seine Palette um ein neues Dienstleistungsangebot: Die Firma, die mehrere wohlhabende Familien bei ihren Immobilieninvestments begleitet, berät vermehrt auch bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen und alternativen Finanzierungsformen. Dafür wurde eine neue Gesellschaft gegründet: Dereco Capital Solutions.

Diese bietet künftig die Beratung und Strukturierung von gewerblichen Immobilienfinanzierungen für Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien an. Im Fokus dürften in der angespannten Marktsituation Projektentwickler stehen. Diesen stellt Dereco Mezzanine-Kapital, Whole Loans oder Private-Equity-Beteiligungen in Aussicht. Das nötige Kapital kommt aus dem Investorennetzwerk von Dereco, also von reichen Familien und Single-Family-Offices, die ihrerseits wohlhabende Familien bei der Geldanlage betreuen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen