Alternative Finanzierung Vom Exoten zum etablierten Partner

Die Konsolidierung der Bankenlandschaft in Deutschland hat Folgen für Projektentwickler: Zunehmend schwerer erhalten sie über traditionelle Kreditinstitute eine Projekt-Finanzierung. Diese Lücke lässt sich gut füllen, findet Maximilian Könen, Managing Director Investments des Fintechs Linus Digital Finance.

Maximilian Könen ist Managing Director Investments bei Linus Digital Finance. Quelle: Linus Digital Finance Maximilian Könen

Mehr als 400 deutsche Banken sind in den letzten zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden, meist durch Fusionen oder Übernahmen. Das ist ein Fünftel der Institute, die es in Deutschland vor einem Jahrzehnt noch gab. Ein Ende der Konzentration ist nicht in Sicht, die Banken stehen weiter unter Druck, größer und effizienter zu werden. Und immer noch leistet sich Deutschland mit über 1600 Banken viel mehr Spieler als irgendein anderes vergleichbares Land.

