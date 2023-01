Asset-Management Wechsel im Vorstand von Commerz Real

Arnold hat BNP Paribas REIM verlassen, um sich nun unter anderem um das institutionelle und das Mandate-Geschäft bei Commerz Real zu kümmern.

Nicole Arnold gehört seit dem 1. Januar 2023 dem Vorstand von Commerz Real an. Die 42-Jährige folgt auf Siegfried Eschen, der zur Commerzbank zurückgekehrt ist. Arnold verantwortet bei dem zur Commerzbank-Gruppe gehörenden Asset-Manager unter anderem das institutionelle und das Mandate-Geschäft. In diesem Bereich verwaltet Commerz Real nach eigenen Angaben derzeit rund zwei Milliarden Euro über Investmentvehikel in den Bereichen Immobilien und erneuerbare Energien.

