Bauindustrie Ranking kürt drei Firmen zu Top-Performern

Wärmepumpenhersteller und Firmen mit modularer Bauweise zählen zu den Gewinnern der Analyse. Auch der Ausrichtung des Geschäftsmodells kommt eine hohe Bedeutung zu.

Die Münchener Unternehmensberatung S&B Strategy hat in einer umfangreichen Untersuchung die erfolgreichsten Unternehmen der Bau- und Bauzulieferindustrie identifiziert – und sieht vor allem Wärmepumpenhersteller und Firmen mit modularer Bauweise in aussichtsreicher Lage. Auf Platz drei der Top-Performer-Liste schaffte es laut dem Ranking, das Handelsblatt Inside Real Estate vorab vorliegt, der deutsche Fertighaus-Anbieter Hanse Haus aus Unterfranken, der auf eine Holz-Hybridbauweise setzt. So punktet der Anbieter laut der Studie bei Marktteilnehmern der Branche durch eine überdurchschnittliche Zuverlässigkeit und Verkaufsunterstützung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen