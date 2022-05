Börse Immobilienfirma Epic Suisse schafft Sprung auf das Schweizer Parkett

Der Börsengang von Epic Suisse bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die Gewerbeimmobilienfirma kommt auf einen Börsenwert von rund 700 Millionen Franken.

Der Gewerbeimmobilienfirma Epic Suisse ist trotz eines schwierigen Marktumfeldes der Sprung auf das Parkett der Schweizer Börse SIX gelungen. Die Anleger reagierten allerdings zurückhaltend. Die Aktien setzten genau auf dem Ausgabepreis von 68 Franken in den Handel ein und fielen später auf 67,42 Franken. Dabei war die Firma den Investoren bereits erheblich entgegengekommen und hatte den Ausgabepreis am unteren Ende der anfänglichen Spanne von 67 bis 77 Franken angesetzt. Epic kommt nun auf einen Börsenwert von knapp 700 Millionen Franken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen