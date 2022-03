Börsengeschäfte Neuer Vonovia-Finanzchef Grosse deckt sich mit Aktien des Dax-Konzerns ein

Wegen des Ukrainekriegs raten Experten von großen Käufen am Aktienmarkt vorerst ab. Grosse greift bei Vonovia-Papieren indes kräftig zu.

Im Januar hat Ex-Deutsche-Wohnen-Manager Philip Grosse den Posten des Finanzchefs bei Europas größten Immobilienkonzern Vonovia in Bochum übernommen. Drei Monate später hat sich der Topmanager nun massiv mit Aktien des eigenen Unternehmens eingedeckt. Nach einer Directors' Dealings Mitteilung des Unternehmens kaufte der studierte Betriebswirt am Montag in mehreren Tranchen für insgesamt 383.496 Euro Vonovia-Papiere. Grosse signalisiert damit demonstrative Zuversicht in die weiteren Perspektiven des Dax-Konzerns, obwohl viele Experten angesichts des Ukrainekriegs von größeren Käufen am Aktienmarkt vorerst abraten.

