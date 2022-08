Büroflächen Mehr als 80 Prozent der Mietverträge sind indexiert

Die Immobilienberatung JLL hat etliche Mietverträge untersucht. Viele Büronutzer müssen sich auf steigende Mieten einstellen.

Mit dem starken Anstieg der Inflationsrate sind indexierte Mietverträge ein großes Thema geworden. Viele Büronutzer müssen mit spürbar steigenden Mieten rechnen. Das bestätigt eine Analyse von Büromietverträgen der Immobilienberatung JLL. Der zufolge ist in mehr als 80 Prozent der bestehenden Verträge die Anpassung des Mietzinses an die Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten vorgesehen. In der Regel wird dabei der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts herangezogen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen