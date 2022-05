Büroimmobilien Colliers verstärkt B&C Investment-Team

Der Immobiliendienstleister stellt Vincent Weber als Senior Consultant ein. Aus Hamburg heraus betreut es diverse deutsche Zielmärkte.

Weber ist seit Anfang Mai Senior Consultant bei Colliers. Quelle: Colliers Vincent Weber

Der Immobiliendienstleister Colliers baut sein Investmentteam für Büroimmobilien in deutschen B- und C-Standorten aus: Anfang Mai startete Vincent Weber als Senior Consultant am Standort Hamburg. Von dort aus betreut er gemeinsam mit Sebastian Rüsch die Zielmärkte Kiel, Lübeck, Bremen, Hannover, Braunschweig und Osnabrück. Weber war zuvor bei Kleinschmidt Immobilien tätig sowie längere Zeit bei Lührmann am Standort Osnabrück.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen