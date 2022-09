Büroinvestments Richard Tucker geht von Cushman Wakefield zu JLL zurück

Ab dem kommenden Jahr wird Tucker aus Frankfurt heraus wieder für JLL tätig sein. Er nimmt die Position des Senior Director im dortigen Team ein.

Der Büroinvestmentmakler kehrt zu JLL zurück. Bildquelle: JLL Richard Tucker

Richard Tucker (54) wandelt auf alten Pfaden. Der Büroinvestmentmakler kehrt von Cushman & Wakefield zum Wettbewerber JLL zurück. Tucker wird ab Januar 2023 als Senior Director im Frankfurter Office Investment Team von JLL arbeiten.

Von JLL zu Cushman & Wakefield wechselte Tucker bereits 2017. Dort leitete er als International Partner die Frankfurter Niederlassung und das Capital Markets Team. Zuvor fädelte er für JLL unter anderem 2014 den Verkauf des Messeturms und 2016 des Commerzbank-Turms ein. Jetzt soll sich Tucker bei JLL wieder auf großvolumige Bürotransaktionen in der Finanzmetropole fokussieren und in seiner Position an Teamleiter Manuel Backfisch berichten.

