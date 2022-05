CO2-Ausstoß Experten: Entstehungsprozess von nachhaltigen Bauten muss auf den Prüfstand

Bauunternehmen könnten einen größeren Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors leisten. Dafür müssten sie früher in den Planungsprozess von Gebäuden einbezogen werden.

Beim Bau von Gebäuden lässt sich mehr CO2 einsparen. Dafür müsste aber bereits die Auftragsvergabe konsequent auf den Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden. Quelle: Imago Arbeiter auf einer Baustelle

Es ist ein Dilemma, das nichts an Brisanz verliert. Der Gebäudesektor hat das zweite Jahr in Folge zu viel CO2 ausgestoßen: 2021 waren es 115 Millionen Tonnen anstatt der im Klimaschutzgesetz festgelegten maximal 113 Millionen Tonnen. Damit steigt die Herausforderung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 auf maximal 72 Millionen Tonnen zu drosseln und 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Was also tun? Nach Ansicht von Experten birgt ein Bereich Potenzial für deutliche Verbesserungen, der bisher wenig Aufmerksamkeit bekommt: der derzeitige Entstehungsprozess von nachhaltigen Bauten in Deutschland.

