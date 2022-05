Coliving Colonies und Ares kooperieren: WG-Portfolio im Wert von einer Milliarde Dollar geplant

Der französische Coliving-Anbieter will in etwa 20 westeuropäischen Großstädten investieren. Auch Deutsche Städte sind darunter.

Der französische Coliving-Anbieter Colonies setzt seine Expansion in Europa fort. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel stellt ihm ein alternativer Kreditfonds des US-amerikanischen Investmentmanagers Ares Management zur Verfügung: Eine Milliarde Dollar soll so in Wohngemeinschaften in etwa 20 westeuropäischen Großstädten fließen.

Darunter sind auch deutsche Metropolen: 51 Einheiten betreibt das Unternehmen, das im Sommer 2021 seine Expansion nach Deutschland angekündigt hatte, bereits in Berlin. Dort sollen es jetzt noch mehr werden. Interessant seien aber alle deutschen Metropolen, in denen das Wohnungsangebot knapp ist, sagt François Roth, Mitbegründer von Colonies. Dort sei man auf der Suche nach weiteren Objekten.

