Crowdinvesting Verschärfte Haftungsregelungen in Deutschland schrecken Dagobertinvest nicht

Dagobertinvest zeigt sich zuversichtlich, eine EU-Lizenz im Sinne der ECSP-Verordnung zu erhalten. Die Österreicher wollen in Deutschland weiter wachsen.

Die österreichische Crowdinvesting-Plattform Dagobertinvest will ihr Geschäft in Deutschland ausbauen und nach Osteuropa expandieren. Bereits Mitte März hat Dagobertinvest in Berlin ein Büro eröffnet, nach München ist es das zweite in Deutschland. Mit dem neuen Standort will sich das Unternehmen laut Vorstand Andreas Zederbauer stärker im Norden Deutschlands positionieren. Etwa die Hälfte aller Investitionen über die Plattform stammen von deutschen Anlegern. Vor allem mittelständische und kleinere Bauträger nutzen die Plattform zur Finanzierung ihrer Projekte.

