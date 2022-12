Dämmung Mit Styropor ist eine Kreislaufwirtschaft möglich

Das Recycling von Dämmmaterial aus Styropor ist oft noch ineffizient und kostenaufwendig. Neue Verfahren könnten die Probleme lösen.

Das Recycling von Styropor aus Verpackungen ist längst Standard. Ganz anders sieht es bei Dämmmaterial aus Styropor aus. Das klebt hierzulande massenweise an und in Gebäuden, unter anderem in den weit verbreiteten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Wird dieses sogenannte expandierte Polystyrol (EPS) zurückgebaut, entsteht in der Regel Müll, der verbrannt wird. Eine Kreislaufwirtschaft gibt es in den meisten Fällen nicht. Doch das könnte sich ändern.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen