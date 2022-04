Digitalisierung Angriff der jungen Wilden: Wie Start-ups die Maklerbranche aufmischen wollen

Die deutsche Maklerszene ist in Bewegung geraten. Engel & Völkers Digital Invest plant bald den Börsengang. Aus Frankreich drängt der Maklerverbund Iad auf den Markt.

Immer mehr Start-ups versuchen angesichts des anhaltenden Immobilienbooms, einen Fuß in den lukrativen Makler-Markt zu bekommen. Quelle: dpa Maklerbranche

Deutschlands Makler haben gute Zeiten hinter sich. Die Immobilienpreise kannten in den letzten Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Mit den steigenden Kaufsummen stiegen auch die Provision der Vermittler. Der größte deutsche Makler, die Engel & Völkers Unternehmensgruppe, steigerte ihren Courtageumsatz in 2021 um rund 39 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Es war für die Hamburger das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte. Es sind Zahlen, die Begehrlichkeiten wecken – und zwar nicht nur bei der etablierten Konkurrenz.

