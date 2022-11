Ecoworks Ecoworks: Serielle Sanierung als Chance

Die hohen Energiekosten haben den Druck auf die Sanierung von Mietshäusern aus der Nachkriegszeit verstärkt. Das Start-up Ecoworks hofft so auf den Durchbruch.

Mit Hilfe der seriellen Sanierung könnte der Gebäudebestand schneller energetisch aufgewertet werden. Quelle: Ecoworks Baustelle

Es soll nach eigenen Worten die bislang größte serielle Sanierung in Deutschland werden: Das Berliner Start-up Ecoworks will in Erlangen für die städtische Wohnungsgesellschaft Gewobau 276 Wohneinheiten für rund 40 Millionen Euro klimaneutral sanieren. Die Planungsphase hat im Herbst begonnen, bis 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein.

