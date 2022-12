Eike Becker Star-Architekt Becker: „Es ist Zeit, die Standards wieder zu reduzieren“

Becker plädiert für mehr Hochhäuser. Um günstig zu bauen, müssten Standards wieder reduziert werden. Den boomenden Immobilienmarkt hält er für beendet.

Der Architekt entwarf unter anderem den neuen FAZ-Tower in Frankfurt. Quelle: Eike Becker_Architekten Eike Becker

Sein Name ist außerhalb der Fachwelt nicht so vielen geläufig wie der eines Norman Fosters oder Frank Gehry. Doch wenn es um den Bau großer Büro- oder Verwaltungsgebäude in Deutschland geht, zählt der Berliner Architekt Eike Becker, dessen Berliner Büro 2021 mit dem European Brand Award ausgezeichnet wurde, zu den Topadressen. Der 60-Jährige entwarf den 70 Meter hohen Spreeturm in Berlin nahe dem Ostbahnhof und den gerade in Frankfurt im Bau befindlichen FAZ-Tower. Mit dem Handelsblatt sprach der bekannte Architekt über die Lage am Immobilienmarkt, was gute Architektur ausmacht und was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet.

