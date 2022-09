Einzelhandel In den Innenstädten droht noch mehr Leerstand

Hohe Energiekosten und fehlende Kunden setzen die Händler in den Innenstädten wieder verstärkt unter Druck. Bei den Mieten müssen Eigentümer mit Einbußen rechnen.

Zu Jahresbeginn standen die Zeichen noch auf Erholung. Doch die Situation für den innerstädtischen Einzelhandel hat sich komplett gedreht: Die gestiegenen Lebenshaltungskosten führen dazu, dass Kunden weniger konsumieren, während die Kosten zum Beispiel für Energie steigen. In der Folge „könnten die Leerstände in den Städten wieder zulegen“, sagte Thorsten Lange, Senior Economist bei der DZ Bank in einer Diskussionsrunde.

