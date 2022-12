Energieeffizienz Heizungschecks für Wärmepumpen könnten viel Energie sparen

Für Gaszentralheizungen ist eine Prüfung neuerdings vorgeschrieben, bei Wärmepumpen nicht. Dabei können einige Nutzer davon profitieren.

Durch eine Prüfung lässt sich die Effizienz einer Wärmepumpe erhöhen. Quelle: dpa Wärmepumpe

Wärmepumpen erfahren einen echten Boom: In Zeiten von Klimawandel und Gaspreisanstieg gelten sie als günstiger, effizienter und klimaschonend. Laut Statistischem Bundesamt wurden sie in mehr als der Hälfte der 2021 fertiggestellten Wohngebäude als primäre Heizung eingebaut. Aber was für viele Gaszentralheizungen seit Neuestem vorgeschrieben ist, gilt für Wärmepumpen bislang nicht: ein Heizungscheck. Doch eine Prüfung im Betrieb würde auch bei ihnen die Effizienz deutlich steigern, zumindest bei einem Teil der Haushalte. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Bamberg und der ETH Zürich.

