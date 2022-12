Energieeffizienz Wir müssen unser Heizverhalten analysieren und langfristig anpassen

Wir müssen unser Heizverhalten kontinuierlich analysieren und anpassen, sagt Hagen Lessing, CEO des Energiedienstleisters ista. Ansonsten seien die Klimaziele für den Gebäudesektor nicht zu erreichen.

Hagen Lessing ist CEO des Energiedienstleisters ista. (Foto: ista) Hagen Lessing

Es ist ein Ergebnis, das überrascht: Mitten in der Pandemie haben Haushalte weniger Energie fürs Heizen aufgewendet – trotz Homeoffice und obwohl die Menschen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben. Temperaturbereinigt haben sie laut DIW-Wärmemonitor 2020 und 2021 jeweils rund ein Prozent weniger geheizt. So erfreulich die Tendenz ist, so viel Arbeit liegt noch vor uns, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor deutlich zu senken und die Klimaziele zu erreichen. Doch wie gelingt es uns, dauerhaft und signifikanter als bisher Energie zu sparen?

