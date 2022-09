Energiewende Druck auf Wohnungsunternehmen steigt

Die Gaspreise steigen rasant, umso dringlicher wird die Wärmewende auf der Agenda der Wohnungsbauunternehmen. Auch die Bundesregierung gibt hier ein hohes Tempo vor.

Das Wirtschaftsministerium gibt ein ambitioniertes Ziel vor: Ab 2024 sollen mindestens 500.000 Wärmepumpen jährlich in Betrieb genommen werden. Quelle: dpa Wärmepumpe

Energieeffiziente Neubauten und sanierte Bestandsimmobilien: Diese zwei Säulen sollen die Energiewende im Wohnungssektor tragen. Die Politik gibt dafür ambitionierte Ziele vor. Ab 2045 – und damit fünf Jahre früher als ursprünglich geplant – sollen alle Gebäude in Deutschland klimaneutral sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat zudem bekannt gegeben, dass in Deutschland ab 2024 mindestens 500.000 Wärmepumpen jährlich in Betrieb genommen werden sollen. Deutschlands Wohnungsunternehmen müssen also in wenigen Jahren eine großflächige Umbauoffensive bewerkstelligen. Doch die Rahmenbedingungen sind denkbar schlecht.

