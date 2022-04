Enteignungs-Kommission Frankfurter Professorin Heeg wird Expertin der Enteignungs-Kommission in Berlin

Heeg ist Professorin für Geographische Stadtforschung. Sie und zwei andere Wissenschaftler vertreten die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“.

Frankfurter Professorin Heeg wird Expertin der Enteignungs-Kommission in Berlin. Quelle: Goethe Universität Frankfurt Susanne Heeg

Die Frankfurter Professorin für Geographische Stadtforschung, Susanne Heeg, wird neben der Europarechtlerin Anna Katharina Mangold von der Universität Flensburg sowie dem Verfassungsrechtler Tim Wihl von der Humboldt-Universität sich an der Berliner Expertenkommission beteiligen, welche die Umsetzbarkeit des Volksentscheids zur Enteignung von Wohnungskonzernen prüfen soll. Die drei Wissenschaftler werden die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ in dem Gremium vertreten.

