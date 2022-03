ESG-Kriterien Der lange und beschwerliche Weg zum Branchenstandard

Verschiedene Initiativen setzen Scoring-Modelle auf, um die Nachhaltigkeit von Immobilienbeständen zu messen. Die Initiative Ecore versammelt etwa 150 Unternehmen hinter sich.

Protestplakate der Fridays-for-Future-Bewegung auf der Berliner Reichstagswiese: Der Immobilienbranche fehlen einheitliche Maßstäbe für die Anwendung der ESG-Kriterien. Quelle: dpa Klimaschutz

Die Nachhaltigkeitskriterien für Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G) werden für die Immobilienbranche zunehmend verbindlicher. Was aber fehlt, sind einheitliche Standards, mit deren Hilfe die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen nachgewiesen und verglichen werden kann. Der ESG-Circle of Real Estate (Ecore) arbeitet so an dem Ziel, einen Branchenstandard zu etablieren – und ist weit fortgeschritten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen