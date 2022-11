Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Expansion NREP will in den nächsten drei Jahren 500 Millionen Euro in Deutschland investieren Das Unternehmen sieht Potenzial für eigene, bereits entwickelte Nachhaltigkeitsinitiativen. Auch im Fokus: Logistik und Mietwohnungen. Katja Bühren 25.11.2022 - 21:15 Uhr Der dänische Immobilieninvestor Nordic Real Estate Partners (NREP) expandiert nach Deutschland. In den kommenden drei Jahren will das Unternehmen 500 Millionen Euro in nachhaltige Immobilien investieren. Zwei Coliving-Projekte hat es bereits über ein langfristig geplantes Joint-Venture mit dem schweizerischen Immobilienentwickler Artisa Group erworben. Gemeinsam wollen die Firmen bis 2025 insgesamt 5000 Coliving-Apartments errichten.