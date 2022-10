Expo Real Die Immobilienbranche sucht nach Antworten

Auf die Messe kamen deutlich mehr Besucher als erwartet. Trotz aller Unsicherheiten sehen Experten Anzeichen für eine positive Entwicklung im Markt.

Die Teilnehmer der Expo Real führten intensive Gespräche. Quelle: Messe München GmbH Expo Real

Die Immobilienbranche hat Gesprächsbedarf. Das hat die Expo Real in den vergangenen drei Tagen eindrucksvoll gezeigt: Mit knapp 40.000 Teilnehmern kamen deutlich mehr als vom Veranstalter Messe München erwartet. Zu Hochzeiten herrschte auf den Messeständen, in den Gängen und auch in den Außenbereichen dichtes Gedränge. Überall führten Aussteller und Besucher intensive Gespräche. Der Bedarf an Informationen und Austausch scheint groß.

