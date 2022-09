Expo Real Mit diesen Erwartungen kommen die Entscheider nach München

Die Branche freut sich auf ihr „Klassentreffen“ kommende Woche in München. Die Zahl der Aussteller ist fast auf dem Vor-Corona-Niveau, die der Besucher wird wohl deutlich darunter liegen.

„Klassentreffen“ der Immobilienbranche: Am kommenden Dienstag startet die Expo Real in München. Quelle: Messe München Expo Real

Der jahrelange Ritt auf der Erfolgswelle hat für die Immobilienbranche in diesem Jahr ein jähes Ende gefunden. Galt es auf der Expo Real vor einem Jahr noch fast als Gewissheit, dass die Nachfrage nach Immobilien kontinuierlich steigt und damit auch die Preise, herrscht kurz vor dem Start der 2022er Ausgabe eine große Unsicherheit. Manche Messeteilnehmer dürften in Zeiten von Krieg, Energiekrise, Inflation sowie steigenden Finanzierungs- und Baukosten eher in einer Krisenstimmung statt mit Partylaune nach München reisen.

