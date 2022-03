Fachkräftemangel Bis 2035 fehlen auf dem Bau gut 250.000 Arbeitskräfte

Der Fachkräftemangel verschärft sich. Deutschland allein kann den Bedarf nicht decken. Einige Unternehmen rekrutieren bereits aus dem Ausland.

Die Immobilienwirtschaft hat große Aufgaben in Deutschland vor sich: allen voran die energetische Sanierung des Bestands und der angestrebte Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Doch der Fachkräftemangel könnte der Branche einen Strich durch die Rechnung machen. Schon jetzt fehlen in einigen Bauberufen Arbeitskräfte – und diese Situation dürfte sich noch deutlich verschärfen. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft könnten 2030 bereits 170.000 Beschäftigte in den 100 Bauberufen fehlen, 2035 sogar mehr als 250.000 – davon allein 200.000 im Ausbaugewerbe.

