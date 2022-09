Finanzierung Das Auf und Ab bei den Hypothekenzinsen dürfte sich fortsetzen

Der Kapitalmarkt erwartet in der kommenden Woche einen deutlichen Zinsschritt der EZB. Branchenvertreter rechnen mit Schwankungen bei den Hypothekenzinsen.

Die Bauzinsen steigen seit Mitte August wieder. „Wir nähern uns den Höchstständen von über drei Prozent aus dem Juni“, sagt der Geschäftsführer Baufinanzierung bei Check24, Ingo Foitzik. Konkret seien die Effektivzinsen bei über das Vergleichsportal abgeschlossenen Immobilienfinanzierungen mit zehnjähriger Bindung im August vom vorläufigen Tiefststand von 2,31 Prozent auf 2,79 Prozent gestiegen.

Droht nach dem für die kommende Woche in Aussicht gestellten deutlichen Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) also ein weiteres Plus bei den Hypothekenzinsen?

