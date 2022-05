Finanzierung Experten sehen Bauzinsen bis Ende des Jahres auf drei Prozent klettern

Die Bauzinsen sind seit Jahresbeginn schneller und stärker gestiegen als erwartet. Immobilienkäufer müssen sich auf weitere Aufschläge einstellen.

Nach der Zinsentscheidung in den USA gehen Experten von einem weiteren Plus bei den Hypothekenzinsen in Deutschland aus. „Wir erwarten weitere Zinssteigerungen und halten im Jahresverlauf drei Prozent für zehnjährige Darlehen für realistisch“, sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Immobilienfinanzierer Interhyp. Obwohl die Bauzinsen zuletzt binnen kurzer Zeit bereits kräftig geklettert sind, müssen sich Immobilienkäufer deshalb auf weitere Aufschläge einstellen, die sich bei den Raten für Darlehen deutlich bemerkbar machen dürften.

